Костромские спасатели проводят противопожарные рейды для населения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Профилактические противопожарные мероприятия проводят костромские спасатели в жилом секторе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, профилактические беседы проводятся в основном с многодетными семьями и людьми, попавшими в трудную ситуацию.

"На протяжении 2017 года пожарные совместно с сотрудниками полиции, работниками социальной защиты, администраций городских и сельских поселений проводят профилактические рейды в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание уделяется сельским жителям, неблагополучным многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам и лицам, злоупотребляющим алкогольными напитками", - говорится в сообщении.

В главке также отметили, что частные дома в основном имеют печное отопление, поэтому особое внимание уделяется разъяснению необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, а также призывают внимательно отнестись к использованию электрообогревателей, печного отопления и эксплуатации газового оборудования.

"Всем семьям вручаются памятки по пожарной безопасности и уведомляют домовладельцев о имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности", - заключили в пресс-службе.