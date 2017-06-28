Костромские спасатели проводят противопожарные рейды для населения

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Профилактические противопожарные мероприятия проводят костромские спасатели в жилом секторе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, профилактические беседы проводятся в основном с многодетными семьями и людьми, попавшими в трудную ситуацию.
"На протяжении 2017 года пожарные совместно с сотрудниками полиции, работниками социальной защиты, администраций городских и сельских поселений проводят профилактические рейды в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание уделяется сельским жителям, неблагополучным многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам и лицам, злоупотребляющим алкогольными напитками", - говорится в сообщении.
В главке также отметили, что частные дома в основном имеют печное отопление, поэтому особое внимание уделяется разъяснению необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, а также призывают внимательно отнестись к использованию электрообогревателей, печного отопления и эксплуатации газового оборудования.
"Всем семьям вручаются памятки по пожарной безопасности и уведомляют домовладельцев о имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности", - заключили в пресс-службе.