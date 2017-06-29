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В Новосибирской области усилена группировка спасателей на водоемах

Общество Безопасная жизнь
29 июня, 10:16 UTC+3

Сотрудники МЧС отмечают, что основными причинами происшествий на воде является купание в запрещенных местах

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Новосибирской области усилило группировку спасателей для обеспечения безопасности на водоемах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"После усиления группировки сил и средств в рейды на водоемы области ежедневно отправляются 67 профилактических групп. Задействовано 530 человек и 194 единицы техники. В дополнение к имеющимся 43 спасательным постам на "диких" пляжах организована работа еще 44 спасательных постов", - рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, основными причинами возникновения происшествий на водных объектах является купание в запрещенных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общепринятых правил поведения на водных объектах и правил безопасности при пользовании плавательными средствами, а также оставление детей без присмотра.

В регионе проходит также профилактическая акция "Вода - безопасная территория", в ходе которой специалисты напоминают судовладельцам правила управления маломерными судами, а всем отдыхающим раздают памятки по правилам поведения на воде, особое внимание уделяют безопасности детей.

"С начала акции проведено 376 патрулирований, проверено 105 мест отдыха на воде, где ежедневно выявляются случаи нарушений", - добавили в ведомстве.

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