В Магаданской области прошла тренировка по ликвидации пожаров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения совместно с другими службами провели тренировку по ликвидации лесных пожаров в Магаданской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Согласно сценарию тренировки, в окрестностях одного из населенных пунктов загорелась тайга, огонь угрожал жилым постройкам и объектам экономики.

"По тревоге на место ликвидации чрезвычайной ситуации направились силы Федеральной противопожарной службы МЧС России. По сценарию тренировки, к моменту прибытия огонь бушевал на площади 430 га, уничтожив с десяток сельхозпостроек", - уточнили в ГУ МЧС. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Учения прошли в окрестностях Магадана.