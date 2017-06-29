Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность на международном форуме в Хакасии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Почти 40 сотрудников МЧС будут задействованы в обеспечении пожарной безопасности на VII Международном форуме "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития" и фестивале театров "Чир Чайаан" в Хакасии. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

"С 30 июня по 4 июля пожарные Хакасии буду дежурить в усиленном режиме в долине Бабик Бейского района у здания нового музея и на Первомайской площади в Абакане, где пройдут мероприятия. Всего будет задействовано почти 40 человек", - говорится в сообщении.

В музее, гостинице и дворце культуры проведены инструктажи по пожарной безопасности.

"Все требования в отношении противопожарной безопасности должны выполняться неукоснительно как организаторами, так и гостями этнофорума. На каждом участке будут дежурить должностные лица подразделений Государственной противопожарной службы Хакасии, которые будут следить за соблюдением всех правил пожарной безопасности", - заключили в ГУ МЧС.