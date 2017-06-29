С начала года спасатели обезвредили 160 боеприпасов времен войны в Подмосковье

Симонян уверен, что на ЧМ-2018 не будет проблем с посещаемостью матчейСпорт 29 июня, 12:30
Симонян: Черчесову необходимо определиться с ролью Акинфеева в командеСпорт 29 июня, 12:26
Симонян: британские СМИ обвиняют российский футбол в допинге из-за неполучения ЧМ-2018Спорт 29 июня, 12:24
Банки в Сибири отмечают рост количества ипотечных кредитов вопреки отмене господдержкиСибирь 29 июня, 12:24
Навальный обжаловал решение суда по иску УсмановаПроисшествия 29 июня, 12:22
Эксперт: Кисляк может вернуться в Москву в конце июляПолитика 29 июня, 12:20
Строительство Керченского моста вышло на пиковую мощностьТранспорт 29 июня, 12:16
Захарова назвала ложью сообщения о "следах разведоборудования" на дипсобственности РФПолитика 29 июня, 12:16
Власти Крыма прогнозируют рост турпотока на 30% после ввода Керченского мостаВ стране 29 июня, 12:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили и обезвредили более 160 снарядов времен Великой Отечественной войны в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
"С начала года в Подмосковье были обнаружены и обезврежены 163 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В основном это артиллерийские снаряды (121 единица), восемь авиабомб, два инженерных боеприпаса и 32 прочих боеприпаса", - рассказали в ГУ МЧС.
Накануне спасатели уничтожили более 20 таких боеприпасов в Волоколамском районе Московской области. Еще несколько снарядов было обнаружено в районе населенных пунктов Ярополецкое и Курьяново и в поле около населенных пунктов Осташковское и Болычево. Спасатели нашли и обезвредили артиллерийские снаряды, тротиловые шашки, минометную мину и боевые части снарядов.