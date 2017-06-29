С начала года спасатели обезвредили 160 боеприпасов времен войны в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили и обезвредили более 160 снарядов времен Великой Отечественной войны в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"С начала года в Подмосковье были обнаружены и обезврежены 163 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В основном это артиллерийские снаряды (121 единица), восемь авиабомб, два инженерных боеприпаса и 32 прочих боеприпаса", - рассказали в ГУ МЧС.

Накануне спасатели уничтожили более 20 таких боеприпасов в Волоколамском районе Московской области. Еще несколько снарядов было обнаружено в районе населенных пунктов Ярополецкое и Курьяново и в поле около населенных пунктов Осташковское и Болычево. Спасатели нашли и обезвредили артиллерийские снаряды, тротиловые шашки, минометную мину и боевые части снарядов.