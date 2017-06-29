В Саратовской области проверят системы оповещения о ЧС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Саратовской области проверит системы оповещения о чрезвычайных ситуация, сообщает региональный главк МЧС.

"4 июля с 15:00 до 16:00 в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения. С целью проверки кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!" - говорится в сообщении.

После выключения электросирен по радио и местному телеканалу будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

"В период проведения технической проверки средств оповещения жителям области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и послушать сообщение, передаваемое Главным управлением МЧС России по Саратовской области", - сообщает областной главк МЧС.