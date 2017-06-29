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В Нижегородской области увеличены штрафы за нарушение правил поведения на водоемах

Общество Безопасная жизнь
29 июня, 12:38 UTC+3

Сейчас штраф составляет от 200 до 500 рублей

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области увеличили штрафы за нарушение правил безопасного поведения на водных объектах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным пресс-службы, это обусловлено принятием Законодательным собранием Нижегородской области закона "О внесении изменений в статью 2.12 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях".

На пляжах и в других местах массового отдыха области запрещается купаться там, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать с катеров, лодок, причалов, других не приспособленных для этих целей сооружений в воду; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

"До настоящего времени предусматривалась ответственность за их [этих правил] нарушение в виде предупреждения или административного штрафа для граждан от 200 до 500 рублей. Такой штраф не оказывал должного влияния на граждан", - подчеркнули в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, с 1 января 2014 года по настоящее время на водоемах Нижегородской области погибли 410 человек, 214 из них - при купании в необорудованных для этого местах. "Около трети погибших (31%) на момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения (128 человек из 410)", - отметили в региональном главке.

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