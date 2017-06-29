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МЧС наградило волонтера, нашедшего в Свердловской области пропавшего мальчика

Общество Безопасная жизнь
29 июня, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Волонтер Павел Карпенко рассказал, что всегда хотел стать сотрудником МЧС и надеется в ближайшем будущем осуществить свою мечту

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Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков (слева) и волонтер поискового отряда «Сокол» Павел Карпенко

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков (слева) и волонтер поискового отряда «Сокол» Павел Карпенко

© ГУ МЧС России по Свердловской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Волонтера, нашедшего в Свердловской области пропавшего четырехлетнего Диму Пескова, наградили нагрудным знаком МЧС. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В Главном управлении МЧС России по Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения Павла Карпенко - волонтера поискового отряда "Сокол", нашедшего 4-летнего Диму Пескова, потерявшегося в районе Рефтинского водохранилища 10 июня", - говорится в сообщении.

За проявленную самоотверженность приказом главы МЧС России Владимира Пучкова Карпенко наградили нагрудным знаком "Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации". Награду вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

"В лице Павла я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в поисках ребенка. Четыре дня от рассвета и до заката сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и волонтеры, не щадя себя искали ребенка. Благодаря их самоотверженности эта история получила благополучный финал, ребенок был найден и спасен, а Павел проявил себя настоящим спасателем, не по профессии, но по призванию", - отметил Казаков.

Карпенко сказал, что всегда хотел стать сотрудником МЧС и надеется в ближайшем будущем осуществить свою мечту.

14 июня в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области волонтеры обнаружили мальчика, который пропал в лесу утром 10 июня. К поискам было привлечено более 600 человек, включая представителей СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров.

Сразу после обнаружения мальчика вертолетом медицины катастроф доставили в реанимацию больницы Екатеринбурга. У ребенка было обнаружено несколько десятков укусов клещей, но после исследований стало известно, что они не являлись переносчиками энцефалита.

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