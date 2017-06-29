В Пензенской области активизированы рейды спасателей на водоемах

Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в ИстборнеСпорт 29 июня, 18:31
Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюденияНовости партнеров 29 июня, 18:30
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казиноЭкономика и бизнес 29 июня, 18:19
Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроковСпорт 29 июня, 18:14
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-АнджелесомОбщество 29 июня, 18:08
Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все большеОбщество 29 июня, 17:52
Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в ПетербургеСпорт 29 июня, 17:51
КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июляСпорт 29 июня, 17:51
Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контрактаСпорт 29 июня, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС активизировали проведение рейдов на водоемах в Пензенской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали рейды и патрулирования водных объектов. Особое внимание уделяется местам, где нет оборудованных пляжей", - говорится в сообщении.
В ходе рейда 28 июня были проверены зоны отдыха в селе Засечное Пензенского района и в Пензе.
"Во всех проверенных местах отдыха дети купались без присмотра родителей. Сотрудники МЧС заставили их выйти на берег и провели с ними профилактические беседы", - рассказали в ГУ МЧС.
Пока вода на водоемах области прогрелась недостаточно и купание не рекомендовано.
В региональном главке МЧС напомнили, что купание разрешено только на оборудованных пляжах, их в Пензенской области насчитывается восемь.
Подобные рейды будут проводиться ежедневно в разных районах города и области.