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В Пензенской области активизированы рейды спасателей на водоемах

Общество Безопасная жизнь
29 июня, 18:28 UTC+3

Сотрудники МЧС уделяют особое внимание местам, где нет оборудованных пляжей и запрещено купание

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС активизировали проведение рейдов на водоемах в Пензенской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали рейды и патрулирования водных объектов. Особое внимание уделяется местам, где нет оборудованных пляжей", - говорится в сообщении.

В ходе рейда 28 июня были проверены зоны отдыха в селе Засечное Пензенского района и в Пензе.

"Во всех проверенных местах отдыха дети купались без присмотра родителей. Сотрудники МЧС заставили их выйти на берег и провели с ними профилактические беседы", - рассказали в ГУ МЧС.

Пока вода на водоемах области прогрелась недостаточно и купание не рекомендовано.

В региональном главке МЧС напомнили, что купание разрешено только на оборудованных пляжах, их в Пензенской области насчитывается восемь.

Подобные рейды будут проводиться ежедневно в разных районах города и области.

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