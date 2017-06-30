МЧС просит стоящих в очереди к мощам в Москве переждать грозу в капитальных строениях

В Алтайском крае планируют вдвое увеличить количество госохотинспекторов в 2018 годуСибирь 30 июня, 14:10
Пассажиропоток иркутского аэропорта в январе-июне 2017 года вырос на 20%Транспорт 30 июня, 13:58
Кузнецов сыграет с Хачановым в первом круге УимблдонаСпорт 30 июня, 13:56
На сессии Координационного клуба ВЭО России обсудили профстандарт экономиста-аграрникаНовости партнеров 30 июня, 13:55
Журналисты ТАСС победили в конкурсе Агентства стратегических инициативНовости агентства 30 июня, 13:54
Кабмин предложил повысить акцизы на сигареты через годЭкономика и бизнес 30 июня, 13:53
Путин и Лукашенко участвуют в работе IV форума регионов РФ и Белоруссии. ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 13:36
ВФЛА надеется, что легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Дьоре выступят под своим флагомСпорт 30 июня, 13:33
СМИ: комедийный актер отправил на премьеру нового "Человека-паука" своего двойникаКультура 30 июня, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве просит паломников, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, переждать грозу в капитальных строениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По информации Росгидромета, с 12:30 мск 30 июня до 03:00 мск 1 июля в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду. "В связи с поступившим штормовым предупреждением Главным управлением МЧС России по Москве в район храма Христа Спасителя направлены комплексы оповещения и информирования населения, которые предупредят о надвигающемся шторме. Паломникам рекомендуют покинуть открытую площадку и перейти в безопасные капитальные строения", - сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС.
По пути следования паломников на Фрунзенской и Пречистенской набережных дежурят сотрудники МЧС и пожарно- спасательная техника.
Подразделения Главного управления МЧС РФ по Москве переведены в режим повышенной готовности.