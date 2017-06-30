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МЧС просит стоящих в очереди к мощам в Москве переждать грозу в капитальных строениях

Общество Безопасная жизнь
30 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В связи с непогодой подразделения ГУ МЧС находятся в режиме повышенной готовности

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве просит паломников, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, переждать грозу в капитальных строениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По информации Росгидромета, с 12:30 мск 30 июня до 03:00 мск 1 июля в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду. "В связи с поступившим штормовым предупреждением Главным управлением МЧС России по Москве в район храма Христа Спасителя направлены комплексы оповещения и информирования населения, которые предупредят о надвигающемся шторме. Паломникам рекомендуют покинуть открытую площадку и перейти в безопасные капитальные строения", - сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС.

По пути следования паломников на Фрунзенской и Пречистенской набережных дежурят сотрудники МЧС и пожарно- спасательная техника.

Подразделения Главного управления МЧС РФ по Москве переведены в режим повышенной готовности.

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