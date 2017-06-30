Саперы МЧС РФ завершили второй этап разминирования территории Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты центра "Лидер" МЧС России завершили второй этап разминирования территории Южной Осетии (РЮО), очистив от мин более 30 гектаров земли, сообщил в пятницу журналистам командир группы полковник Александр Шевченко.

"На сегодняшний день отрядом центра "Лидер" МЧС России очищено 30 гектаров территории Южной Осетии. Работы велись в четырех населенных пунктах республики - Авнев, Исакыкау, Сарабук и Прис. Обнаружено и обезврежено 105 взрывоопасных снарядов. В том числе инженерные боеприпасы, двадцать семь противопехотных мин, две противотанковые мины", - сказал Шевченко.

За проделанную работу на территории Южной Осетии президент республики Анатолий Бибилов поощрил российских саперов государственными наградами.

Три десятка саперов центра "Лидер" МЧС РФ приступили к работам в Южной Осетии 17 апреля 2017 года, им предстояло совместно с коллегами из Южной Осетии в течение 80 дней очистить от взрывоопасных предметов территории, на которых в ходе военного конфликта в августе 2008 года шли бои.

В прошлом году специалисты МЧС с начала июня по конец августа очистили от взрывоопасных предметов 50,1 га территории Цхинвальского района в окрестностях деревни Ередви в 5 км от Цхинвала. В общей сложности обнаружено 352 взрывоопасных предмета. Разминирование проводится в соответствии с договоренностями президентов Южной Осетии и России и планами совместной работы МЧС двух стран, программа рассчитана на три года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.