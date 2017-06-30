Спасатели Петербурга более 20 раз выезжали устранять последствия непогоды

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Более 20 выездов совершили в пятницу сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге на устранение последствий непогоды. Спасатели выезжали на падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, никто не пострадал, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
"Было совершено 22 выезда, 17 выездов на падение элементов деревьев, пять - на слабо закрепленные конструкции. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Ранее управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало об усилении ветра 30 июня с порывами местами 15-17 м/с. Завтра в городе ожидаются усиление восточного и северо-восточного ветра до 7-12 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Также ожидается облачная погода, ночью и днем - кратковременные дожди.