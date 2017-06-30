Более 17 тысяч жителей Ставропольского края получили материальную помощь в зоне паводка

ТАСС, 30 июня. Материальную помощь из федерального бюджета получили более 17 тысяч жителей Ставропольского края, пострадавших от сильного паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Свыше 17 тысяч жителей края уже получили материальную помощь из резервного фонда правительства РФ и бюджета Ставропольского края. В МЧС России находится на особом контроле оказание адресной помощи пострадавшим", - сказал собесденик агентства.

Паводок на Ставрополье, вызванный небывалами дождями, стал рекордным за последние 50 лет. По результатам работы комиссий по оценке ущерба установлено, что в 29 населенных пунктах 13 муниципальных образований Ставропольского края были подтоплены 2076 жилых домов и 3511 придомовых территорий. В пунктах временного размещения до сих пор остается 57 человек.

Восстановление

В пострадавших от большой воды поселках идут восстановительные работы. Спасатели оказывают помощь каждому домовладению, каждому подворью. За месяц проделана колоссальная работа - вывезено почти 5 тыс кубометров мусора, из 2089 придомовых территорий откачана вода, расчищено почти 3000 придомовых территорий, около 184 км автодорог.

Спасатели работают по заявкам граждан, особое внимание уделяют инвалидам, старикам, многодетным семьям. Семье Тимониных из села Левокумка спасатели очистили подвал дома от ила. Валентина Тимонина вспоминает, что в день наводнения спасатели вынесли ее, слабослышащую женщину, к спецавтомобилю, на котором эвакуировали в безопасное место. По словам Валентины Тимониной, "они с мужем-инвалидом, когда началось наводнение, не сразу поняли, что ситуация критическая". "Если бы не помощь сотрудников МЧС России, то могли погибнуть", - говорит женщина.

Благодаря работе спасателей в поселке Заря в детский сад вернулись дети. Десант спасателей из Донского спасательного центра, сотрудники 49-й пожарно-спасательной части Зеленокумска и Ставропольского поисково-спасательного отряда в течение четырех дней очищали территорию детсада от бытовых материалов, сняли верхний слой грунта и песка, вскопали клумбы. "На территории детского сада стояла вода, а ила было по щиколотку. Своими силами такую масштабную работу проделать было невозможно. Спасибо спасателям МЧС России за оказанную оперативную помощь", - благодарит спасателей заведующая детского сада Ольга Крючкова.

Ежедневно в адрес личного состава и руководства МЧС России приходят благодарственные письма от жителей Ставрополья - пожилых людей, многодетных семей, предпринимателей, чье имущество пострадало в результате удара стихии.

Истории спасения

Жители поселков, пострадавших в конце мая от паводка, рассказывают, что спасателям пришлось рисковать жизнью, чтобы спасти людей из затопленных домов. Все они говорят, что вода начала стремительно прибывать поздно вечером 24 мая, по тревоге была объявлена эвакуация. Сразу же была организована лодочная переправа для спасения людей. "Мы только успели схватить документы, нас в том, в чем мы были, вывезли спасатели не лодках, - рассказала ТАСС жительница Левокумки Ольга Якунчева. - Спасателям практически пришлось жертвовать собой. Их потоком воды с ног сбивало, но они людей вытаскивали с верхних этажей. Так нашего 91-летнего дедушку спасли". По ее словам, многие дома были затоплены до второго этажа. "Сейчас нам самое главное - наладить быт", - сказала собеседница агентства.

В село Левокумка, когда туда пришла большая вода, одними из первых прибыли спасатели Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, дислоцированной в Минераловодском районе. Замначальника части Геворг Арабчан рассказал, что уровень воды, в котором находились жилые дома, достигал 1,5 метров. "Поскольку вода стремительно прибывала, специалисты МЧС России незамедлительно отправились в частный сектор и убеждали население покинуть этот район. Пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья выносили на руках", - вспоминает он. Всего же сотрудники части спасли свыше 70 человек. Среди них Раиса Дзыбинская. "Ребята действовали быстро, слаженно и профессионально, - обратилась она к спасателям. – Низкий поклон тем, кто организовал спасательные работы".

Справиться с переживаниями и стрессом пострадавшим жителям Ставрополья ежедневно помогают психологи МЧС России. С начала паводка, с конца мая, психологическая помощь была оказана свыше чем в 800 случаях, на телефон "горячей линии" поступило более 1200 обращений.