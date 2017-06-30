МЧС: слабая работа чиновников привела к сложной ситуации c пожарами в Иркутской области

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко обвинил чиновников органов местного самоуправления в слабой профилактической работе, которая привела к сложной обстановке с пожарами в Иркутской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, этот вопрос поднимался на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области.

"Одним из факторов, повлиявших на сложившуюся обстановку, стала слабая профилактическая работа и обман со стороны органов местного самоуправления по реализации тех поручений, которые заблаговременно были им даны", - отметил Диденко.

Он пояснил, что поручения касались привлечения широкого круга общественников из числа жителей, которые могли бы воздействовать на ситуацию, своевременно сообщать о правонарушениях, о незаконных вырубках леса, нарушениях правил пожарной безопасности, поджогах. "Эта работа была налажена настолько слабо, что не дала положительного эффекта. Причина этому, в большинстве случаев, нерадивость самих руководителей муниципальных образований и сельских поселений", - сказал начальник СРЦ.

Кроме того, при действующем особом противопожарном режиме власти муниципалитетов не принимают должных превентивных мер по предупреждению сжигания растительности, что существенно усугубляет лесопожарную обстановку.

В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров становится деятельность местного населения.

На территории муниципальных образований в границах населенных пунктов не производится уборка сухой растительности, очистка лесных участков, прилегающих к населенным пунктам, отсутствует контроль за деятельностью предприятий сельхозназначения и деревообработки. Эти обстоятельства приводят к быстрому распространению огня на большую площадь с угрозой строениям в населенных пунктах, жизни и здоровью граждан.

"Воздействие на нарушителей и обеспечение пожарной безопасности территорий лежит на муниципалитетах. Цель всей проводимой работы как по профилактике пожаров, так и по их ликвидации, - обеспечение нормальной жизнедеятельности населения", - подчеркнул Диденко.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано организовать работу специальных межведомственных групп и старост населенных пунктов, обеспечить контроль за соблюдением требований особого противопожарного режима и недопущению использования открытого огня со стороны населения, совместно с силовыми структурами ограничить деятельность лесозаготовительных предприятий и посещения населением лесов.