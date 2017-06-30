Волонтерам из Владимирской области вручили награды МЧС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Волонтерам направления "Добровольцы ЧС" в Гороховецком районе Владимирской области вручили награды МЧС.

"В рамках празднования Дня молодежи самых активных волонтеров наградили почетными грамотами и памятными подарками. Награждение провел дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гороховецкому району Антон Арефьев", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Инициаторами создания данного движения в районе стали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гороховецкому району и специалисты молодежного культурно-досугового центра "Ракета", - пояснили в пресс-службе главка.

С 2015 года в районе волонтеры проводят активную профилактическую работу по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В свободное от учебы время 25 юношей и девушек проводят профилактические рейды по жилому сектору, общаются с жителями по всем вопросам безопасности, распространяют печатную продукцию по предупреждению пожаров и ЧС, а также оказывают посильную помощь нуждающимся.