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МЧС предупредило о надвигающемся на Крымский полуостров шторме

Общество Безопасная жизнь
3 июля, 10:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за ожидаемого во вторник шквала с ливнями, сообщила в понедельник пресс-служба управления.

"Утром и днем 4 июля (во вторник) в связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - отмечается в тексте предупреждения.

Ливни могут привести к подтоплениям и затруднению в работе транспорта, а из-за шквала в регионе возможны аварии на объектах энергетики, предупредили спасатели.

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