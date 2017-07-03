МЧС предупредило о надвигающемся на Крымский полуостров шторме

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за ожидаемого во вторник шквала с ливнями, сообщила в понедельник пресс-служба управления.

"Утром и днем 4 июля (во вторник) в связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - отмечается в тексте предупреждения.

Ливни могут привести к подтоплениям и затруднению в работе транспорта, а из-за шквала в регионе возможны аварии на объектах энергетики, предупредили спасатели.