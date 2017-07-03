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Глава МЧС потребовал пресекать сельхозпалы в регионах со сложной пожарной обстановкой

Общество Безопасная жизнь
3 июля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в сибирских регионах

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал обеспечить неукоснительное соблюдение особого противопожарного режима, в том числе запрета на сельхозпалы в регионах со сложной лесопожарной обстановкой.

По данным МЧС, сложная ситуация с пожарами складывается в Туве, Якутии, Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Иркутской области.

"Выполняйте весь комплекс профилактических мероприятий в связи со сложной обстановкой с пожарами. Я требую выполнения всех требований нормативных правовых документов. Должно быть неукоснительное выполнение всех ограничений, неконтролируемые палы, отжиги должны быть запрещены", - подчеркнул Пучков на селекторном совещании.

Он заслушал доклады руководителей сибирских регионов, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. "Не надейтесь на погоду, работайте сами. Напоминаю о персональной ответственности всех владельцев, собственников и арендаторов земель за пожарную безопасность", - сказал глава МЧС.

Министр сообщил, что федеральная группировка авиации, спасатели готовы оказать помощь и поддержку в тушении пожаров и защите населенных пунктов от огня. "Складывается непростая ситуация в отдельных муниципальных образованиях. Прогноз погоды неблагоприятный. Все органы управления и силы должны работать, в первую очередь выполнять комплекс профилактических мер", - отметил Пучков.

Он обратил внимание на обеспечение безопасности туристов на Байкале в Иркутской области. "Обеспечьте безопасность всех туристических маршрутов, которые в этом году загружены в полтора раза больше, чем в предыдущем. Каждый турист должен знать все правила пожарной безопасности и неукоснительно выполнять требования всех нормативных документов", - сказал Пучков.

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