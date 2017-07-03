Пиротехники МЧС России разминировали более 30 га в Южной Осетии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пиротеники Центра "Лидер" МЧС России завершили работу на территории Южной Осетии, очистив от боеприпасов более 30 га, сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" успешно завершили пиротехнические работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Республики Южная Осетия. С 12 апреля на территории этой закавказской республики силами пиротехнических и кинологических расчетов было обследовано более 30 гектаров", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, спасатели обнаружили и обезвредили 105 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В составе группы работали 30 специалистов, были задействованы два мобильных робототехнических комплекса, которые управляются дистанционно. Групп возглавлял первый замначальника "Лидера" Анатолий Саввин, после выполнения задачи она возвращается в место постоянной дислокации в Москву.

Как рассказал сотрудник пресс-службы МЧС России, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил пиротехников "Лидера" за проделанную работу и наградил их медалями и грамотами. "Взаимодействие, которое налажено между спасателями Южной Осетии и России, вышло на более профессиональный уровень благодаря вашему отношению к выполнению поставленных задач", - приводит пресс-служба слова Бибилова на церемонии награждения.

Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России работает в Южной Осетии уже второй раз. В 2016 году отрядом было разминировано 50 гектаров земли и обезврежено 350 взрывоопасных предметов. Разминирование проводится в соответствии с договоренностями президентов России и Южной Осетии и планами совместной работы МЧС двух стран. Программа рассчитана на три года.