В Карачаево-Черкесии в детском лагере прошел марафон по безопасности

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели провели марафон по детской безопасности на базе отдыха "Сосенки" в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"Сегодня оздоровительные лагеря - один из самых распространенных видов летнего досуга для детей. Программа в подобных учреждениях подготовлена очень насыщенная. В рамках каждой смены сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике проводят "Дни безопасности", - сообщили в ГУ МЧС.
Такие профилактические акции и марафоны проводятся с целью воспитания у детей чувства ответственности за свои поступки и расширения знаний о правилах безопасности. Сотрудники МЧС объяснили детям, руководству и персоналу лагеря правила пожарной безопасности, как вести себя при чрезвычайной ситуации, а также рассказали о современных технических средствах, применяемых при ликвидации пожаров. Огнеборцы также напомнили подросткам об ответственности за ложный вызов пожарной охраны и других экстренных служб.
"Мы проводим подобные мероприятия в обязательном порядке во всех лагерях района. От качества проводимой нами работы зависит беззаботный отдых и безопасность детей", - цитирует ГУ МЧС начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленчукскому району Александра Чернокозова.