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МЧС: сорокаградусная жара ожидается 4 июля в Астраханской области

Общество Безопасная жизнь
3 июля, 15:09 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Жителям региона рекомендуется не выходить на улицу и пить больше воды

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АСТРАХАНЬ, 3 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Жара до 42 градусов ожидается в Астраханской области 4 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"По данным Астраханского гидрометцентра, днем 4 июля в регионе ожидается сильная жара 40-42 градуса Цельсия. В большинстве районов области сохранится высокая пожароопасность", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что жителям и гостям области рекомендуется по возможности не выходить на улицу, при необходимости - перед выходом надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, чаще принимать водные процедуры и пить больше жидкости. Также в МЧС отметили недопустимость разведения костров и проведения огневых работ.

В пресс-службе астраханского Министерства здравоохранения уточнили, что только за два первых дня июля бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астрахани семь раз выезжали на вызовы к пациентам (первые такие вызовы в этом году), пострадавшим от тепловых ударов. Госпитализация людям не потребовалась.

По информации Астраханского гидрометцентра, небольшое снижение температуры произойдет уже 5 июля (по области - до 36 градусов), также до конца недели могут пройти небольшие дожди.

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