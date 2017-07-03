Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самарские спасатели с многодетными семьями получили материальную помощь

Общество Безопасная жизнь
3 июля, 15:59 UTC+3

Семьи получили по 100 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Восемь многодетных спасателей Самарской области получили материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Как сообщили в областном главке МЧС, решение о материальной поддержке было принято лично министром Владимиром Пучковым.

"Эти денежные средства станут хорошим подспорьем. На эти деньги мы сделали детям ремонт в детской комнате, купили мебель, приобрели скоростной велосипед", - цитирует пресс-служба слова пожарного из Тольятти Сергея Зайды.

Создание благоприятных условий для выполнения служебных обязанностей в местах службы, оказание адресной помощи личному составу, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации, и повышение престижа службы в чрезвычайном ведомстве - среди приоритетных направлений министерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
5
Путин и Си Цзиньпин подпишут в Москве два заявления
6
Жертвами крупного ДТП в Баварии стали 18 человек
7
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама