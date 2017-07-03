Самарские спасатели с многодетными семьями получили материальную помощь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Восемь многодетных спасателей Самарской области получили материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Как сообщили в областном главке МЧС, решение о материальной поддержке было принято лично министром Владимиром Пучковым.

"Эти денежные средства станут хорошим подспорьем. На эти деньги мы сделали детям ремонт в детской комнате, купили мебель, приобрели скоростной велосипед", - цитирует пресс-служба слова пожарного из Тольятти Сергея Зайды.

Создание благоприятных условий для выполнения служебных обязанностей в местах службы, оказание адресной помощи личному составу, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации, и повышение престижа службы в чрезвычайном ведомстве - среди приоритетных направлений министерства.