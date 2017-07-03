Алтайские спасатели помогли выйти из леса заблудившимся сестрам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Республики Алтай помогли выйти из леса двум заблудившимся девушкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Две сестры, 1998 и 2003 года рождения, жительницы Горно-Алтайска отправились в пешее путешествие через Заимку в сторону села Соузга и заблудились. После двухчасового блуждания они смогли дозвониться на номер "112", - рассказали в пресс-службе.

На помощь сестрам выехал караул пожарно-спасательной части № 31 села Соузга. Объезжая район поисков, пожарные сигнализировали потерявшимся с помощью громкоговорителя. "Через час девушки сообщили по телефону о том, что слышат спасателей и вскоре смогли выйти из леса на звуки громкоговорителей", - сказал собеседник агентства.

В медицинской помощи сестры не нуждались, их доставили домой, добавили в ведомстве.