Школьники пройдут "маршрут выживания" и другие испытания в "Школе безопасности" в Чечне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соревнования учащихся Северо-Кавказского федерального округа "Школа безопасности - 2017" стартовали в Чечне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

"В станице Шелковской Чеченской Республики начались V межрегиональные соревнования учащихся "Школа безопасности - 2017" Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования собрали школьников разных возрастов из семи республик СКФО", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в течение пяти дней школьники будут проходить различные испытания. "После официального открытия, на котором присутствовали представители различных министерств и ведомств республики, состоялся первый этап под названием "Комбинированная пожарная эстафета", - рассказал представитель регионального главка МЧС.

4 июля школьников ждет десятикилометровый "Маршрут выживания".

Соревнования "Школа безопасности - 2017" проходят со 2 по 7 июля на территории Центра социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних Шелковского района.

На различных этапах соревнований дети покажут свои умения по спасению пострадавших при различных чрезвычайных происшествиях в городской среде, лесной местности и на воде.