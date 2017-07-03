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Школьники пройдут "маршрут выживания" и другие испытания в "Школе безопасности" в Чечне

Общество Безопасная жизнь
3 июля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Пятые межрегиональные соревнования собрали школьников из семи республик СКФО

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соревнования учащихся Северо-Кавказского федерального округа "Школа безопасности - 2017" стартовали в Чечне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

"В станице Шелковской Чеченской Республики начались V межрегиональные соревнования учащихся "Школа безопасности - 2017" Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования собрали школьников разных возрастов из семи республик СКФО", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в течение пяти дней школьники будут проходить различные испытания. "После официального открытия, на котором присутствовали представители различных министерств и ведомств республики, состоялся первый этап под названием "Комбинированная пожарная эстафета", - рассказал представитель регионального главка МЧС.

4 июля школьников ждет десятикилометровый "Маршрут выживания".

Соревнования "Школа безопасности - 2017" проходят со 2 по 7 июля на территории Центра социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних Шелковского района.

На различных этапах соревнований дети покажут свои умения по спасению пострадавших при различных чрезвычайных происшествиях в городской среде, лесной местности и на воде.

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