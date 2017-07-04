На Байкале в Иркутской области спасли серфингиста

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Начинающего серфингиста, заплывшего далеко от берега на озере Байкал, спасли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
"Житель Иркутска, проводивший свои выходные с друзьями на берегу озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное, решил покататься на виндсерфинге, однако отсутствие навыков управления доской и небольшая поломка не позволили ему самостоятельно вернуться на берег. Друзья заметили, что мужчина упал в воду и долгое время находится на одном месте примерно в полутора километрах от берега. Они сообщили о случившемся дежурившим неподалеку сотрудникам ГИМС. На патрульном катере инспекторы доставили серфингиста к берегу", - рассказали в пресс-службе.
Хотя мужчина провел в воде более 40 минут, медицинская помощь ему не потребовалась.
В МЧС напомнили, что в Иркутской области продолжается акции "Вода - безопасная территория", в рамках которой организована широкомасштабная профилактическая работа, направленная на предупреждение несчастных случаев на водных объектах. "Межведомственные группы ежедневно патрулируют наиболее популярные места отдыха у воды, инструктируя отдыхающих и оказывая профессиональную помощь в случае необходимости", - добавили в ведомстве.