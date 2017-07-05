Около 80 детей эвакуировали из гостиницы в Домбае из-за подтопления

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ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники спасательно-пожарной части курортного поселка Домбай (Карачаево-Черкесия) эвакуировали из подтапливаемой гостиницы около 80 детей, находящихся на отдыхе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"В 07:00 мск 5 июля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в поселке Домбай в результате поднятия уровня воды в реке Аманауз подтапливает гостиницу "Адель", в которой находится 77 детей и пять взрослых. Все дети из Карачаево-Черкесии, находятся на отдыхе. Силами пожарно-спасательной части № 6 поселка Домбай проведена эвакуация детей и воспитателей в гостиницу "Таулу ", - сказали в ведомстве.
Угрозы для жизни детей нет, они обеспечены всем необходимым, уточнили в ведомстве.