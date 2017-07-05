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В Приморье при пожаре в жилом доме спасены женщина и ребенок

Общество Безопасная жизнь
5 июля, 11:00 UTC+3

У находящихся в больнице пострадавших диагностировано отправление угарным газом

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли из горящей квартиры в городе Арсеньеве Приморского края женщину и ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе приморского главка МЧС.

Пожар возник 5 июля в 11:25 по хабаровскому времени в квартире на пятом этаже. Спустя две минуты пожарные прибыли на место ЧП. Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации жильцов из соседних квартир. Всего были эвакуированы три человека.

"Проведя разведку, огнеборцы обнаружили очаг возгорания и приступили к тушению, горели бытовая техника и мебель. На полу около горящей комнаты была обнаружена женщина, 1976 года рождения, которую немедленно вывели из квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи. В другой комнате был обнаружен ребенок, 2012 года рождения, находившийся в бессознательном состоянии", - рассказали в ГУ МЧС. Из-за невозможности безопасно выйти через охваченный пламенем участок квартиры, пожарные вынесли мальчика через окно комнаты по развернутой автолестнице.

Врачи диагностировали у пострадавших отравление угарным газом и отвезли в Центральную районную больницу.

Через пять минут пожар был локализован, спустя еще 40 минут ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 8 кв. метров. 

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