МЧС провело учения в аэропорту Хабаровска

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные совместно с аварийно-спасательной службой аэропорта Хабаровска отработали на учениях совместные действия при ликвидации последствий возгорания самолета. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

"По легенде, в пассажирском самолете на месте стоянки произошло возгорание двигателей. В считанные минуты к самолету подъехали первые расчеты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации, которые обеспечивают защиту от пожаров на территории воздушной гавани. Вслед за ними для усиления группировки прибыли силы МЧС России - специализированной пожарно-спасательной части и пожарной части № 3", - говорится в сообщении.

В ходе ликвидации условного пожара проводилась пенная атака, возгорание двигателя было ликвидировано и обеспечено охлаждение фюзеляжа судна. Пожарные также отработали действия по эвакуации пассажиров из салона самолета по трапу и запасному выходу у крыла лайнера. На учениях пожарные расчеты ликвидировали разлив топлива.

По оценке ГУ МЧС, все подразделения отработали четко и слаженно, условная ЧС была ликвидирована с наименьшим временем и минимальными последствиями.