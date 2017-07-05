Крымские спасатели оказали помощь туристке, подвернувшей ногу на тропе Голицына

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" оказали помощь женщине, подвернувшей ногу во время пешей прогулки на тропе Голицына вблизи Нового Света в Крыму. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

"Женщина самостоятельно передвигаться не могла, ей потребовалась помощь спасателей. К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с поисково-спасательной группой", - говорится в сообщении.

Пострадавшая была обнаружена на тропе Голицына в районе мыса Капчик. Туристке из Мурома оказали первую помощь и доставили в Судакскую городскую больницу. "Причиной происшествия стала неправильно подобранная обувь. Оказавшись на крутом склоне, с сыпучим грунтом женщина поскользнулась и получила травму ноги", - сообщили в ГУ МЧС.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Крыму Сергея Шахова, проведение подобных поисково-спасательных операций и оказание помощи пострадавшим в горнолесной местности - одно из приоритетных направлений деятельности спасателей, которая в летний период приобретает особое значение.

В настоящее время на территории Крыма зарегистрированы две туристические группы в количестве 26 человек. "Главное управление МЧС России по республике напоминает, что строгое соблюдение правил безопасного поведения в горах, а также регистрация туристической группы обеспечат безопасность отдыха", - говорится в сообщении.