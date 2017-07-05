МЧС: проезд к отрезанному из-за схода селя селу Цей в Северной Осетии не затруднен

Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузахЭкономика и бизнес 5 июля, 17:11
Чемпион мира по тхэквондо Храмцов перейдет в олимпийский вес до 80 кгСпорт 5 июля, 17:03
Глава Минкомсвязи выступил против переноса срока вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 17:02
ФК "Уфа" не планирует сокращать бюджет, но оптимизирует расходы на трансферыСпорт 5 июля, 17:00
Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"Спорт 5 июля, 16:48
Эрдоган полагает, что ФРГ "совершает самоубийство", запрещая ему выступить в ГамбургеМеждународная панорама 5 июля, 16:40
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в I полугодии выросли на 8,5%Транспорт 5 июля, 16:38
Бюджет ХК "Динамо" в сезоне-2017/18 составит порядка 2 млрд рублейСпорт 5 июля, 16:38
В Испании полуобнаженные активисты с рогами устроили протест против фестиваля Сан-ФерминОбщество 5 июля, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Вода в реке Цейдон в Северной Осетии поднялась из-за ливней и подмыла мост, который ведет к базе спасателей МЧС. Проезд в село Цей не затруднен, но без газа остался альплагерь с 99 отдыхающими, сообщили в ГУ МЧС по республике.
"Вода подмыла одну сторону моста, ведущую к базе спасателей. Проезд в целом не затруднен. Возле моста произошел прорыв газопровода в альплагере "Цей", где отдыхает 99 человек, детей среди них нет и там есть возможность готовить пищу на дровах", - говорится в сообщении.
Также из-за ливня произошел подмыв опоры линий электропередачи (ЛЭП), но в настоящее время электроэнергия в селе есть. Работы по восстановлению газоснабжения и ремонта опор ЛЭП начнутся в ближайшее время.
Ранее в минприроды региона ТАСС сообщили, что высокогорное село Цей в Северной Осетии оказалось отрезанным из-за схода селя.