МЧС: проезд к отрезанному из-за схода селя селу Цей в Северной Осетии не затруднен

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Вода в реке Цейдон в Северной Осетии поднялась из-за ливней и подмыла мост, который ведет к базе спасателей МЧС. Проезд в село Цей не затруднен, но без газа остался альплагерь с 99 отдыхающими, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Вода подмыла одну сторону моста, ведущую к базе спасателей. Проезд в целом не затруднен. Возле моста произошел прорыв газопровода в альплагере "Цей", где отдыхает 99 человек, детей среди них нет и там есть возможность готовить пищу на дровах", - говорится в сообщении.

Также из-за ливня произошел подмыв опоры линий электропередачи (ЛЭП), но в настоящее время электроэнергия в селе есть. Работы по восстановлению газоснабжения и ремонта опор ЛЭП начнутся в ближайшее время.

Ранее в минприроды региона ТАСС сообщили, что высокогорное село Цей в Северной Осетии оказалось отрезанным из-за схода селя.