Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловские спасатели провели квест по гражданской обороне в детском лагере

Общество Безопасная жизнь
5 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ходе игры дети ознакомились защитой органов дыхания и изучили приемы оказания доврачебной помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели квест-игру по гражданской обороне в детском лагере в Свердловской области. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

"В детском оздоровительном лагере "Родничок" Тавды Свердловской области прошел День безопасности, который посвятили 85 годовщине создания гражданской обороны России. Дети в этот день окунулись в тематическую квест-игру, которая состояла из шести учебных мест", - сообщили в главке.

Одним из этапов игры было знакомство детей с радиационной, химической и биологической защитой органов дыхания и зрения, а также с костюмами химзащиты. На втором этапе квеста дети изучили приемы оказания доврачебной помощи. Также сотрудники МЧС продемонстрировали им пожарно-спасательную технику и обучили безопасному поведению на воде и способах спасения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
3
Меркель констатировала изменение мирового порядка
4
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
5
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
6
СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении Катара
7
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
Темы дня
Реклама