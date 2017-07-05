Свердловские спасатели провели квест по гражданской обороне в детском лагере

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели квест-игру по гражданской обороне в детском лагере в Свердловской области. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

"В детском оздоровительном лагере "Родничок" Тавды Свердловской области прошел День безопасности, который посвятили 85 годовщине создания гражданской обороны России. Дети в этот день окунулись в тематическую квест-игру, которая состояла из шести учебных мест", - сообщили в главке.

Одним из этапов игры было знакомство детей с радиационной, химической и биологической защитой органов дыхания и зрения, а также с костюмами химзащиты. На втором этапе квеста дети изучили приемы оказания доврачебной помощи. Также сотрудники МЧС продемонстрировали им пожарно-спасательную технику и обучили безопасному поведению на воде и способах спасения.