Спасатели провели учебную эвакуацию в детском лагере "Робинзонада" в Архангельске

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию в детском лагере "Робинзонада" в Архангельской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"После срабатывания пожарной сигнализации в детском оздоровительном лагере "Робинзонада" 98 детей под руководством вожатых покинули свои комнаты и вышли из здания на площадку в безопасное место. Сотрудники детского оздоровительного лагеря, отвечающие за эвакуацию, тщательно провели проверку всех помещений, чтобы убедиться в отсутствии детей", - сообщили в ГУ МЧС.

Как отметили в главке, дети и вожатые выполняли все необходимые действия по эвакуации слаженно и четко. "Учения прошли в штатном режиме, коллектив действовал без паники, все без исключения эвакуировались в установленные сроки", - добавили в ГУ МЧС.

Практические тренировки по эвакуации проводятся в летних лагерях регулярно.