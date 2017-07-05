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Спасатели провели учебную эвакуацию в детском лагере "Робинзонада" в Архангельске

Общество Безопасная жизнь
5 июля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ГУ МЧС отметили слаженность и четкость действий детей и вожатых в ходе эвакуации

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию в детском лагере "Робинзонада" в Архангельской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"После срабатывания пожарной сигнализации в детском оздоровительном лагере "Робинзонада" 98 детей под руководством вожатых покинули свои комнаты и вышли из здания на площадку в безопасное место. Сотрудники детского оздоровительного лагеря, отвечающие за эвакуацию, тщательно провели проверку всех помещений, чтобы убедиться в отсутствии детей", - сообщили в ГУ МЧС.

Как отметили в главке, дети и вожатые выполняли все необходимые действия по эвакуации слаженно и четко. "Учения прошли в штатном режиме, коллектив действовал без паники, все без исключения эвакуировались в установленные сроки", - добавили в ГУ МЧС.

Практические тренировки по эвакуации проводятся в летних лагерях регулярно.

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