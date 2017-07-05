МЧС предупреждает о дождях с грозами в Кузбассе

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МЧС предупреждает о проливных дождях, граде и шквалистом усилении ветра в Кемеровской области.
"По данным Гидрометцентра, в ночь на 6 июля на территории области ожидаются ливневые дожди, по югу сильные, местами грозы, возможен град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Кемеровской области.
Непогода может стать причиной различных чрезвычайных происшествий. Спасатели просят жителей области быть аккуратными, внимательными и соблюдать правила безопасности.