МЧС предупреждает о дождях с грозами в Кузбассе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МЧС предупреждает о проливных дождях, граде и шквалистом усилении ветра в Кемеровской области.

"По данным Гидрометцентра, в ночь на 6 июля на территории области ожидаются ливневые дожди, по югу сильные, местами грозы, возможен град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Кемеровской области.

Непогода может стать причиной различных чрезвычайных происшествий. Спасатели просят жителей области быть аккуратными, внимательными и соблюдать правила безопасности.