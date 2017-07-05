МЧС провело тренировку в муромском отделе МВД во Владимирской области

Дмитрий Сычев стал футболистом команды "Локомотив-Казанка"Спорт 5 июля, 19:53
NYT: КНДР способна за час выпустить по Сеулу 300 тыс. снарядовМеждународная панорама 5 июля, 19:40
Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:40
Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянииСпорт 5 июля, 19:30
Россиянин Медведев проиграл бельгийцу Бемельмансу во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:28
ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканаловСпорт 5 июля, 19:24
В Москве в среду вечером ожидаются гроза, дождь и усиление ветраМосква 5 июля, 19:10
В Дагестане могут создать первый в России геопарк ЮНЕСКОВ стране 5 июля, 19:02
Сельхозугодия орошаются сточными водами на 50% больше, чем считалось ранееСоциальная ответственность 5 июля, 18:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС провели совместную тренировку с сотрудниками полиции в муниципальном отделе МВД России "Муромский" Владимирской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"Для руководства и сотрудников муромской полиции был проведен противопожарный инструктаж по действиям на случай возникновения пожара. После теории состоялась практическая часть тренировки", - рассказали в пресс-службе.
По замыслу учений, пожар начался в коридоре на первом этаже. В считанные минуты руководство и личный состав полиции покинули здание.
"Начальники подразделений информировали сотрудников МЧС о том, что эвакуация прошла успешно, всего были эвакуированы 50 человек", - сообщили в ГУ МЧС.