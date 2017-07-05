МЧС провело тренировку в муромском отделе МВД во Владимирской области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС провели совместную тренировку с сотрудниками полиции в муниципальном отделе МВД России "Муромский" Владимирской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Для руководства и сотрудников муромской полиции был проведен противопожарный инструктаж по действиям на случай возникновения пожара. После теории состоялась практическая часть тренировки", - рассказали в пресс-службе.

По замыслу учений, пожар начался в коридоре на первом этаже. В считанные минуты руководство и личный состав полиции покинули здание.

"Начальники подразделений информировали сотрудников МЧС о том, что эвакуация прошла успешно, всего были эвакуированы 50 человек", - сообщили в ГУ МЧС.