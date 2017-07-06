В горах Северной Осетии спасена туристка из Петербурга

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Туристку из Санкт-Петербурга спасли в Дигорском ущелье Северной Осетии, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
Женщина обварилась кипятком при спуске туристической группы с перевала Западный Уаза. Сообщение о несчастном случае поступило в Северо-осетинский поисково-спасательный отряд вечером 5 июля.
"Данная группа не проходила регистрацию в поисково- спасательном отряде, но у туристов был спутниковый телефон, благодаря которому были получены точные координаты их нахождения. Так как туристка застрахована, планировалось, что страховая компания предоставит частный вертолет для ее эвакуации, но погодные условия не позволили привлечь авиацию. В связи с этим на место бедствия незамедлительно выдвинулась группа из семи спасателей", - рассказали в ГУ МЧС.
Группа спасателей ночью совершила пеший марш-бросок по ущелью реки Беляги-Дон и поднялась на перевал Западный Уаза. В 08:30 мск они достигли лагеря тургруппы. "Состояние пострадавшей удовлетворительное, она получила ожоги нижней части тела. Травма не позволяет девушке передвигаться самостоятельно, ее транспортировка осуществлялась в сложных погодных условиях и на сложном горном рельефе (перепад высот составляет 900 метров)" - уточнил собеседник агентства.
Спасатели с пострадавшей достигли места, где уже есть возможность передвигаться на транспортных средствах. В течение трех часов пострадавшая будет доставлена в Чиколинскую больницу.