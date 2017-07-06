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Пучков: пострадавшим от дождей в Ингушетии окажут помощь из федерального бюджета

Общество Безопасная жизнь
6 июля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Выплаты компенсаций пострадавшим семьям из регионального бюджета уже начались, отметил глава Ингушетии

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жителям Ингушетии, чьи дома были подтоплены в результате проливных дождей, окажут помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

В конце июня из-за проливного дождя оказались подтоплены жилые дома в поселении Экажево. По словам Евкурова, уже начались выплаты компенсаций пострадавшим семьям за счет регионального бюджета.

"Рабочей группой подготовлен пакет документов по оказанию региону финансовой помощи из резервного фонда правительства РФ. Средства будут направлены на материальную помощь людям и выплаты компенсаций за поврежденное имущество", - сказал Пучков.

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия МЧС и региональных властей, направленного на повышение защиты населения и территорий от ЧС, готовности органов управления и сил МЧС России на территории республики, а также развития Центра управления в кризисных ситуациях Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров отметил, что в ближайшее время в Назрани будет сдан новый микрорайон, в составе которого комплекс 12-этажных и 14-этажных жилых домов. "Мы обсудили с главой МЧС России проведение на этом новейшем объекте учений по организации тушения возгораний в многоэтажных домах, чтобы отработать вопросы обеспечения пожарной безопасности в высотных зданиях", - сказал он журналистам. Пучков на это заметил, что силы и средства МЧС России готовы реагировать на все возможные риски и угрозы.

"Зная о планах руководства республики сдать новый микрорайон, мы заблаговременно оснастили реагирующие подразделения автолестницами, а также другой техникой и оборудованием, необходимыми для ликвидации пожаров в жилых комплексах такого типа", - отметил Пучков.

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