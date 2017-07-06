Сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды в Подмосковье

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инспекторы ГИМС напоминают жителям Подмосковья о правилах безопасности у водоемов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Госинспекторы ГИМС МЧС России по Московской области проводят профилактические рейды и напоминают жителям региона о том, чем может обернуться пренебрежение элементарными правилами безопасности у водоемов, а также демонстрируют, как правильно пользоваться спасательными средствами", - сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели не рекомендуют купаться на пляжах, не принятых в эксплуатацию. Отсутствие спасательных постов, буйков, не расчищенное дно и мусор вдоль прибрежной зоны пляжа может привести к случаям травматизма или гибели отдыхающих. "Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных для этих целей местах, а также купание в нетрезвом виде", - добавили в подмосковном главке МЧС.