Сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды в Подмосковье

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инспекторы ГИМС напоминают жителям Подмосковья о правилах безопасности у водоемов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
"Госинспекторы ГИМС МЧС России по Московской области проводят профилактические рейды и напоминают жителям региона о том, чем может обернуться пренебрежение элементарными правилами безопасности у водоемов, а также демонстрируют, как правильно пользоваться спасательными средствами", - сообщили в ГУ МЧС.
Спасатели не рекомендуют купаться на пляжах, не принятых в эксплуатацию. Отсутствие спасательных постов, буйков, не расчищенное дно и мусор вдоль прибрежной зоны пляжа может привести к случаям травматизма или гибели отдыхающих. "Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных для этих целей местах, а также купание в нетрезвом виде", - добавили в подмосковном главке МЧС.