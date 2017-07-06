Сотрудники МЧС провели профилактическое занятие c судебными приставами в Марий Эл

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели провели занятие по пожарной безопасности для судебных приставов в Республике Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В Волжском городском суде проведено практическое занятие, в рамках которого судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов изучили основные требования пожарной безопасности", - сообщили в ГУ МЧС.
Судебным приставам рассказали об алгоритме действий сотрудников суда при возникновении возгорания и о порядке эвакуации из здания персонала и материальных ценностей.
Инспектор госпожнадзора продемонстрировала приемы и способы тушения очагов возгорания, научила пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Приставам напомнили, что при применении углекислотного огнетушителя важно соблюдать осторожность, так как при выпуске заряда из раструба температура на его поверхности понижается до минус 70°С.
Сотрудники госпожнадзора и профилактической работы регулярно проводят подобные обучающие занятия.