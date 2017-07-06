Российско-армянский центр гуманитарного реагирования расширит деятельность за рубежом

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/ Российско-армянский центр гуманитарного реагирования расширит деятельность на международной арене. Решение об активизации деятельности было принято в четверг в ходе заседания правления центра.

"Необходимо активизировать деятельность центра на международной гуманитарной арене и в вопросах оказания экстренной гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе гуманитарных катастроф", - заявил на заседании замглавы МЧС России Олег Баженов.

Замглавы МЧС Армении Энрико Априамов поддержал это предложение и напомнил, что в 2017 году центр участвовал в двух гуманитарных операциях Армении на территории Сирии.