Российско-армянский центр гуманитарного реагирования расширит деятельность за рубежом

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ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/ Российско-армянский центр гуманитарного реагирования расширит деятельность на международной арене. Решение об активизации деятельности было принято в четверг в ходе заседания правления центра.
"Необходимо активизировать деятельность центра на международной гуманитарной арене и в вопросах оказания экстренной гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе гуманитарных катастроф", - заявил на заседании замглавы МЧС России Олег Баженов.
Замглавы МЧС Армении Энрико Априамов поддержал это предложение и напомнил, что в 2017 году центр участвовал в двух гуманитарных операциях Армении на территории Сирии.