В Российско-армянский центр реагирования поставлены электростанции и мотопомпы

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ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Первый этап поставок оборудования в Российско-армянский центр гуманитарного реагирования близок к завершению, в частности, были поставлены мотопомпы и электростанции. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС России Олег Баженов в Ереване, где на заседании правления Российско-армянского центра гуманитарного реагирования стороны утвердили положение о центре, согласовали изменения в его организационно-штатную структуру и утвердили размеры выплаты суточных для сотрудников российской части.
"Завершается первый этап поставки оборудования для Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. Во втором полугодии 2017 года мы приступим к выполнению второго этапа поставки специализированной техники и снаряжения, а также созданию неприкосновенного запаса на случай ЧС", - сказал Баженов.
Он уточнил, что в ходе первого этапа в центр были поставлены мотопомпы, электростанции, лодки, аварийно-спасательные инструменты. По словам Баженова, в рамках второго этапа планируется осуществить поставки 37 позиций оборудования, в том числе для ситуационного зала центра.
Оснащение Российско-армянского центра гуманитарного реагирования осуществляется в рамках распоряжения правительства РФ посредством взноса в фонд Международной организации гражданской обороны (МОГО).