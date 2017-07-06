Спасатели России поделились с армянскими коллегами опытом действий при теракте в метро

Суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его дисквалификациюСпорт 6 июля, 17:26
Турнир в Беллинцоне станет последним стартом Клишиной перед чемпионатом мираСпорт 6 июля, 17:16
УЕФА предоставит юридическую помощь и адвоката уличенным в применении допинга футболистамСпорт 6 июля, 17:13
Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с ПоветкинаСпорт 6 июля, 17:11
Утвержден состав сборной России по фехтованию на чемпионат мираСпорт 6 июля, 17:05
Внедрение без отторжений: как в Пензе создают медицину будущегоНаука 6 июля, 17:05
Путин обсудил развитие шахмат в России с КарякинымСпорт 6 июля, 17:03
Исполком МОК утвердил программу Олимпийских игр 2020 годаСпорт 6 июля, 16:59
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июнеЭкономика и бизнес 6 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Центроспаса" посетили в качестве наблюдателей антитеррористические учения армянских коллег в метро Еревана и поделились с ними своим опытом действий в подобных условиях, сообщил ТАСС содиректор Российско-армянского центра гуманитарного реагирования Сергей Азарян.
"Сотрудники "Центроспаса", которые работают в рамках Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, выступили в качестве наблюдателей на проведенных в метро Еревана учениях по террористической безопасности. По итогам учений российские спасатели выдали рекомендации по ликвидации последствий подобных чрезвычайных ситуаций своим армянским коллегам", - сказал Азарян.
По его словам, российские спасатели также участвовали в учениях на канатной дороге в Цахкадзоре и планируют изучить канатную дорогу в Татеве для того, чтобы выработать рекомендации по спасению людей на подобных объектах. С этими же целями они планируют совершить восхождение на гору Арагац.
Азарян добавил, что специалисты "Центроспаса" проводят на базе Российско-армянского центра гуманитарного реагирования занятия со спасателями Армении. "К настоящему времени обучено уже 380 человек в 13 пожарных частях. Занятия ведутся по пожаротушению, оказанию первой помощи, спасательному делу", - уточнил он.
По словам содиректора центра, сейчас уже сформированы группы армянских спасателей для прохождения курсов повышения квалификации в России в новом учебном году. Планируется, что всего на обучение будет направлено 55 человек.