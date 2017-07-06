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Спасатели России поделились с армянскими коллегами опытом действий при теракте в метро

Общество Безопасная жизнь
6 июля, 17:27 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 6, июля. /ТАСС

После посещения учений в Ереване российские специалисты планируют разработать рекомендации по спасению людей в метро, на канатных дорогах и в горах

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ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Центроспаса" посетили в качестве наблюдателей антитеррористические учения армянских коллег в метро Еревана и поделились с ними своим опытом действий в подобных условиях, сообщил ТАСС содиректор Российско-армянского центра гуманитарного реагирования Сергей Азарян.

"Сотрудники "Центроспаса", которые работают в рамках Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, выступили в качестве наблюдателей на проведенных в метро Еревана учениях по террористической безопасности. По итогам учений российские спасатели выдали рекомендации по ликвидации последствий подобных чрезвычайных ситуаций своим армянским коллегам", - сказал Азарян.

По его словам, российские спасатели также участвовали в учениях на канатной дороге в Цахкадзоре и планируют изучить канатную дорогу в Татеве для того, чтобы выработать рекомендации по спасению людей на подобных объектах. С этими же целями они планируют совершить восхождение на гору Арагац.

Азарян добавил, что специалисты "Центроспаса" проводят на базе Российско-армянского центра гуманитарного реагирования занятия со спасателями Армении. "К настоящему времени обучено уже 380 человек в 13 пожарных частях. Занятия ведутся по пожаротушению, оказанию первой помощи, спасательному делу", - уточнил он.

По словам содиректора центра, сейчас уже сформированы группы армянских спасателей для прохождения курсов повышения квалификации в России в новом учебном году. Планируется, что всего на обучение будет направлено 55 человек.

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