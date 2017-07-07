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МЧС России и МОГО готовы дистанционно обучать армянских спасателей

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 10:46 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 7, июля. /ТАСС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян отметил, что курсы на портале МОГО необходимо перевести на армянский язык

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ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян выразил заинтересованность в дистанционном обучении армянских специалистов на курсах МЧС России и Международной организации гражданской обороны (МОГО).

"Мы заинтересованы в том, чтобы осуществлять дистанционное обучение нашего личного состава посредством курсов, организованных МЧС России и Международной организацией гражданской обороны", - сказал Тоноян на встрече с замглавы МЧС России Олегом Баженовым и генеральным секретарем МОГО Владимиром Кувшиновым.

Он пояснил, что дистанционное обучение удобнее, чем очное, так как оно дешевле и может проводиться без отрыва сотрудников от рабочего графика. "Я видел на портале МОГО множество курсов, которые были бы очень полезны нашим спасателям. Однако для осуществления обучения необходимо перевести их на армянский язык", - отметил министр. Он также высказал заинтересованность в аналогичных курсах, организованных МЧС России.

Баженов заверил, что МЧС готово организовать дистанционное обучение армянских специалистов. Кувшинов также заявил о готовности обучать армянских специалистов на базе курсов МОГО.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего оснащения Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, в частности, его технической интеграции с Центром управления в кризисных ситуациях Армении и ситуационным центром МОГО.

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