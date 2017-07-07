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Предупреждение по ливням объявлено на Кубани и Черноморском побережье

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 11:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июля. /ТАСС

В связи с ливнем ожидаются резкие подъёмы уровня рек

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СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение по ливням с градом и усилением ветра объявлено в ряде районов Кубани, в том числе на Черноморском побережье. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа, до конца суток 7 июля, также ночью и утром 8 июля местами в крае ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильный дождь, ливень, с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с… Ожидаются резкие подъемы уровней рек в южной половине края, включая Черноморское побережье", - отмечается в сообщении.

Жителям и гостям курортов спасатели рекомендуют воздерживаться от выходов в горы в этот период, принять меры предосторожности при отдыхе на пляжах.

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