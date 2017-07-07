Орловские спасатели провели учебную эвакуацию в детдоме

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию в Мценском детском доме в Орловской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

"Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району провели с воспитанниками и персоналом Мценского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста день безопасности. День важных и полезных знаний начался с учебной эвакуации", - сообщили в ГУ МЧС.

Обслуживающий персонал действовал четко и слаженно, поэтому дети были эвакуированы из здания в безопасное место в кратчайшие сроки.

После тренировочной эвакуации сотрудники МЧС рассказали персоналу и воспитанникам детдома о правилах пожарной безопасности, использовании защитных средств органов дыхания и работе с огнетушителем. Спасатели провели викторину с детьми для закрепления полученных знаний.