Орловские спасатели провели учебную эвакуацию в детдоме

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию в Мценском детском доме в Орловской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС.
"Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району провели с воспитанниками и персоналом Мценского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста день безопасности. День важных и полезных знаний начался с учебной эвакуации", - сообщили в ГУ МЧС.
Обслуживающий персонал действовал четко и слаженно, поэтому дети были эвакуированы из здания в безопасное место в кратчайшие сроки.
После тренировочной эвакуации сотрудники МЧС рассказали персоналу и воспитанникам детдома о правилах пожарной безопасности, использовании защитных средств органов дыхания и работе с огнетушителем. Спасатели провели викторину с детьми для закрепления полученных знаний.