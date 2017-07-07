Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хабаровском крае восемь пляжей признаны безопасными для купания

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 13:10 UTC+3

На четырех несанкционированных пляжах региона установлены спасательные посты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИМС провели освидетельствование на соответствие требованиям безопасности восьми пляжей в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"На сегодняшний день в Хабаровском крае освидетельствование сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам прошли восемь мест массового отдыха людей у воды: в Хабаровске - база отдыха Аризона в районе поселка Березовка и пруды в парке "Северный", в Хабаровском районе - около экопарка в селе Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс "Волконский", база отдыха "Заимка Плюсина"; Комсомольский район - водоем в парке "Силинский", в Амурске - центральный пляж, в поселке Солнечный - место отдыха на озере Хрустальном", - сообщили в ГУ МЧС.

На всех допущенных к эксплуатации местах обследовано дно водоема, установлены спасательные посты, имеются средства спасения и обученный персонал.

В Хабаровске также имеются четыре несанкционированных пляжа, на которых администрация установила спасательные посты. "К сожалению, граждане беспечно относятся к безопасности. Они сами идут на стихийные пляжи и берут с собой детей. Только за последнюю неделю было зафиксировано несколько случаев гибели людей на воде, в том числе жертвами стихии стали дети", - добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИМС в летний период проводят рейды и патрулирования на акваториях, местах отдыха детей около лагерей и туристических баз, а также стихийные пляжи. Инспекторы ГИМС просят отдыхающих соблюдать требования безопасности на водных объектах и не оставлять детей без присмотра. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама