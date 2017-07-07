В Хабаровском крае восемь пляжей признаны безопасными для купания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИМС провели освидетельствование на соответствие требованиям безопасности восьми пляжей в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"На сегодняшний день в Хабаровском крае освидетельствование сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам прошли восемь мест массового отдыха людей у воды: в Хабаровске - база отдыха Аризона в районе поселка Березовка и пруды в парке "Северный", в Хабаровском районе - около экопарка в селе Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс "Волконский", база отдыха "Заимка Плюсина"; Комсомольский район - водоем в парке "Силинский", в Амурске - центральный пляж, в поселке Солнечный - место отдыха на озере Хрустальном", - сообщили в ГУ МЧС.

На всех допущенных к эксплуатации местах обследовано дно водоема, установлены спасательные посты, имеются средства спасения и обученный персонал.

В Хабаровске также имеются четыре несанкционированных пляжа, на которых администрация установила спасательные посты. "К сожалению, граждане беспечно относятся к безопасности. Они сами идут на стихийные пляжи и берут с собой детей. Только за последнюю неделю было зафиксировано несколько случаев гибели людей на воде, в том числе жертвами стихии стали дети", - добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИМС в летний период проводят рейды и патрулирования на акваториях, местах отдыха детей около лагерей и туристических баз, а также стихийные пляжи. Инспекторы ГИМС просят отдыхающих соблюдать требования безопасности на водных объектах и не оставлять детей без присмотра.