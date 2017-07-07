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Томские спасатели призывают жителей к осторожности на водоемах

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 13:13 UTC+3

Спасатели отметили рост числа происшествий на водоемах в выходные дни, причиной которых становятся купание в несанкционированных местах и употребление алкоголя

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Томские спасатели в преддверии выходных дней призывают жителей и гостей области соблюдать правила поведения на воде при отдыхе на водоемах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе областного главка МЧС.

"Спасатели предупреждают о возможном росте количества происшествий на водоемах в выходные дни. В большинстве случаев причиной трагедий становятся употребление спиртных напитков, купание в неорганизованных местах, оставление детей без присмотра. В связи с этим необходимо соблюдать правила поведения на воде, присматривать за детьми, а также за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что очевидцам чрезвычайного происшествия на водоемах необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101. 

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