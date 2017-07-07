МЧС проводит комплексные проверки школ в Дмитровском районе Курской области

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверяют школы в Дмитровском районе Курской области на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Курской области.
"В рамках подготовки в Курской области начались проверки пожарно-технического состояния образовательных организаций. В Дмитриевском районе инспекторы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят эту работу совместно с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества", - сообщили в ГУ МЧС.
В ходе проверок спасатели также проводят инструктажи с администрацией школ, педагогами и персоналом. Они рассказывают о первичных средствах пожаротушения и эвакуации при пожаре.
Подобные совместные комплексные обследования пройдут во всех 13 общеобразовательных учреждениях, пяти дошкольных организациях, Дмитриевском школе-интернате и Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме.