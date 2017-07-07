Эвакуированные из подтопленной на Домабе гостиницы дети продолжают свой отдых

ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Дети, эвакуированные 5 июля из гостиницы на Домбае, вернулись обратно и продолжают свой летний отдых. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Карачаево-Черкессии.

"Все детские лагеря и туристические базы поселка работают в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Утром 5 июля после проливных дождей, продолжавшихся несколько дней, из берегов вышла река Аманауз. Ее воды стали разливаться по улицам поселка, размывая дороги и подтапливая жилые дома и здания. Среди них оказалась и гостиница "Адель", где на тот момент проживали 77 детей и пятеро воспитателей, приехавших сюда со всей Карачаево-Черкессии на летние каникулы. Вода постоянно прибывала, и в какой-то момент ситуация стала нести в себе реальную угрозу для ребят.

Когда гостиницу начало подтапливать, было принято решение об эвакуации подростков силами поселковой пожарной части и поисково-спасательного отряда. Все осложнялось тем, что из-за бурного потока воды на улицах проехать по ним пассажирскому транспорту было практически невозможно, потому для этого использовали пожарные машины.

"Все было очень и очень быстро, мы только проснулись, через небольшое время воспитатели вывели нас на улицу, построили, пересчитали и затем вместе со спасателями по очереди нас сажали в пожарные машины, на которых мы ехали в другую гостиницу", - рассказывает один из подростков.

По словам педагогов, паники среди детей не было. "Конечно, в этом большая заслуга спасателей, которые не только оперативно эвакуировали нас, но еще и сделали все так, чтобы никому из детей не было страшно", - соглашаются педагоги. Детей отправили в гостиницу "Таулу", расположенную поодаль от зоны затопления. Их быстро разместили и обеспечили самым необходимым.

Спустя сутки вода стала покидать поселок Домбай и территорию гостиницы "Адель". Специалисты укрепили берег и дамбу реки Аманауз. Всего к работах были задействованы 77 человек и 31 единица техники.