МЧС обеспечило в Якутии безопасность участников заплыва через Лену

Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проектыСоциальная ответственность 7 июля, 17:48
Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца годаСпорт 7 июля, 17:37
ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцевСпорт 7 июля, 17:31
Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в МосквеОбщество 7 июля, 17:31
Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в рекиНовости Урала 7 июля, 17:29
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20Политика 7 июля, 17:12
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. ВидеотрансляцияПолитика 7 июля, 17:11
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в КарабахеМеждународная панорама 7 июля, 17:09
Москва получила премию за качественную организацию парковокОбщество 7 июля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и спасатели Службы спасения Якутии обеспечили безопасность участников заплыва через реку Лена. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
7 июля в рамках празднования Дня реки Лена состоялся заплыв семи спортсменов по маршруту остров Маяк - Кангаласский мыс. "Для обеспечения безопасного привлекались силы и средства Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), спасатели Службы спасения Якутии и специалисты республиканского Министерства охраны природы", - говорится в сообщении.
Перед стартом инспекторы ГИМС провели инструктаж по безопасному поведению на воде с участниками мероприятия. Спасатели с самого начала заплыва находились рядом со спортсменами в готовности оказать любую помощь в случае необходимости. "Все участники заплыва благополучно завершили дистанцию. Происшествий не допущено", - отметили в ГУ МЧС.