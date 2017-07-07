МЧС обеспечило в Якутии безопасность участников заплыва через Лену

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и спасатели Службы спасения Якутии обеспечили безопасность участников заплыва через реку Лена. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

7 июля в рамках празднования Дня реки Лена состоялся заплыв семи спортсменов по маршруту остров Маяк - Кангаласский мыс. "Для обеспечения безопасного привлекались силы и средства Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), спасатели Службы спасения Якутии и специалисты республиканского Министерства охраны природы", - говорится в сообщении.

Перед стартом инспекторы ГИМС провели инструктаж по безопасному поведению на воде с участниками мероприятия. Спасатели с самого начала заплыва находились рядом со спортсменами в готовности оказать любую помощь в случае необходимости. "Все участники заплыва благополучно завершили дистанцию. Происшествий не допущено", - отметили в ГУ МЧС.