Новый пожарный пункт открылся в селе Волгоградской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новый опорный пункт пожарной охраны открыт в селе Раздольное Волгоградской области, сообщает региональный главк МЧС.

"Создание в регионе еще одного пожарного поста обусловлено отдаленностью села от ближайшего подразделения пожарной охраны. Под прикрытием поста будет не только Раздольное, но и находящиеся поблизости населенные пункты", - говорится в сообщении.

Новый пост пожарной охраны оснащен пожарно-спасательной техникой, он позволит улучшить тактико-технические возможности местного гарнизона пожарной охраны по защите населения и территории области.

В церемонии открытия поста приняли участие руководство области и Главного управления МЧС по Волгоградской области, а также местные жители, которые смогли побывать в помещении пожарного поста, увидеть технику и оборудование, познакомиться с пожарными.