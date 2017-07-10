В Благовещенске устранили последствия шквалистого ветра

ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖДТранспорт 10 июля, 10:52
Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBAСпорт 10 июля, 10:35
СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузовТранспорт 10 июля, 10:34
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%Транспорт 10 июля, 10:27
Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его выловСибирь 10 июля, 9:57
Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 10 июля, 9:48
В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
Холдинг "Швабе" представил более 100 разработок на "Иннопроме" в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 10 июля, 9:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели и пожарные полностью устранили последствия сильного ветра в Благовещенске, из-за которого было обесточено 250 домов. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Амурской области.
"Восстановлено энергоснабжение во всех жилых домах Благовещенска", - говорится в сообщении.
В единую диспетчерскую службу города поступило 19 заявок, связанных с падением веток и деревьев. Все обращения были рассмотрены к концу дня, убраны 14 деревьев, сообщает ведомство.
На Благовещенск в воскресенье обрушился шквал, порывы которого достигали до 28 м/с. Он был кратковременным и не сопровождался дождями. Из-за непогоды без света остались 25 многоквартирных и 225 частных жилых домов.