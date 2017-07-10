В Благовещенске устранили последствия шквалистого ветра

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели и пожарные полностью устранили последствия сильного ветра в Благовещенске, из-за которого было обесточено 250 домов. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Амурской области.

"Восстановлено энергоснабжение во всех жилых домах Благовещенска", - говорится в сообщении.

В единую диспетчерскую службу города поступило 19 заявок, связанных с падением веток и деревьев. Все обращения были рассмотрены к концу дня, убраны 14 деревьев, сообщает ведомство.

На Благовещенск в воскресенье обрушился шквал, порывы которого достигали до 28 м/с. Он был кратковременным и не сопровождался дождями. Из-за непогоды без света остались 25 многоквартирных и 225 частных жилых домов.